Arcor y Saladix sortean pasajes para alentar a la Selección Paraguaya

A través de estas iniciativas, los consumidores tendrán la oportunidad de ganar dos viajes para dos personas, uno mediante productos Arcor y otro a través de Saladix, para vivir la experiencia de alentar a la Selección Paraguaya en el Mundial 2026.

También habrá numerosos premios adicionales que acompañarán esta propuesta pensada para celebrar la pasión mundialista.

“Estamos orgullosos de lanzar promociones que conectan con la pasión que despierta el fútbol y el orgullo de alentar a la Albirroja”, expresó Daniel Pino, gerente general de la compañía.

“Queremos acompañar a los paraguayos en este camino rumbo al Mundial y brindarles la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable”, agregó.

¿En qué consisten las promociones?

Las promociones cuentan con una mecánica de participación simple y accesible vía WhatsApp, donde los consumidores deberán seguir los pasos indicados para completar su registro.

Entre los premios se destacan viajes para dos personas para asistir al Mundial 2026 alentando a Paraguay, además de otros premios pensados para continuar celebrando la pasión futbolera.

En el marco de estas iniciativas, las marcas presentan productos de edición limitada desarrollados en alianza estratégica con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), reafirmando su compromiso con el deporte nacional.

“Esta alianza con la APF es una apuesta por seguir conectando con nuestros consumidores en los momentos que realmente importan, acompañando una pasión que une a todo el país”, agregó Alejandro Jermolieff, gerente de Marketing.

En el caso de Arcor, participan las marcas Tortuguita, Rocklets, Menthoplus y Mogul, que contarán con presentaciones intervenidas con identidad mundialista y de la Selección Paraguaya.

“Desde Arcor buscamos generar propuestas que acerquen la marca a las personas y que celebren las grandes pasiones que nos unen como país", comentó Florentina Alaiza, jefa de Marketing de Arcor.

“Esta promoción invita a los consumidores a vivir la emoción del fútbol de una manera diferente”, agregó.

Por su parte, Saladix también contará con productos de edición limitada especialmente diseñados para acompañar la pasión rumbo al Mundial.

“Con Saladix queremos estar presentes en los momentos de disfrute entre amigos, que es justamente donde nace la pasión por el fútbol", señaló Natalia Benítez, jefa de Marketing de Saladix.

“Esta promoción busca acompañar esos encuentros y sumar una emoción extra con la posibilidad de ganar experiencias únicas”, añadió.

Además de las ediciones especiales, también participan todas las variedades actuales de las marcas, ampliando las oportunidades para que más consumidores puedan sumarse a la promoción.

Para más información sobre bases, condiciones y novedades, los interesados pueden seguir las redes oficiales de las marcas en @arcorparaguay y @saladixparaguay.