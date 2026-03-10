Empresariales
10 de marzo de 2026 - 01:00

Noche Atlas se realizó en la Expo Canindeyú 2026

Equipo del Banco Atlas en su stand de la Expo Canindeyú.
Equipo del Banco Atlas en su stand de la Expo Canindeyú.Gentileza

En el marco de la Expo Regional Canindeyú 2026, Banco Atlas realizó una nueva edición de Noche Atlas, un encuentro con clientes del sector agropecuario y empresarial de la zona, el pasado 26 de febrero en el local de la ARP Regional Canindeyú – La Paloma.

Por ABC Color

El evento contó con la participación del presidente del banco, Miguel Ángel Zaldívar Silvera; el gerente general, Hernando Lesme, y el equipo Comercial de la entidad, quienes compartieron un espacio de cercanía y conversación directa con productores y empresarios de la región, con el objetivo de comprender sus necesidades y proyectar soluciones para el 2026.

Durante la Expo Regional Canindeyú, Banco Atlas también recibió el reconocimiento al mejor stand financiero, distinción que reafirma su presencia activa y su compromiso con el sector productivo.

Con iniciativas como Noche Atlas, la entidad consolida su vínculo histórico y sólido con el rubro agro, acompañando el desarrollo productivo en las distintas regiones del país.