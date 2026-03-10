Noche Atlas se realizó en la Expo Canindeyú 2026

El evento contó con la participación del presidente del banco, Miguel Ángel Zaldívar Silvera; el gerente general, Hernando Lesme, y el equipo Comercial de la entidad, quienes compartieron un espacio de cercanía y conversación directa con productores y empresarios de la región, con el objetivo de comprender sus necesidades y proyectar soluciones para el 2026.

Durante la Expo Regional Canindeyú, Banco Atlas también recibió el reconocimiento al mejor stand financiero, distinción que reafirma su presencia activa y su compromiso con el sector productivo.

Con iniciativas como Noche Atlas, la entidad consolida su vínculo histórico y sólido con el rubro agro, acompañando el desarrollo productivo en las distintas regiones del país.