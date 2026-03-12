Audi AG nombra a Rodolfo Calixto como managing director

El nombramiento subraya la apuesta de Audi por una dirección regional con visión global, experiencia sólida y una comprensión profunda de los mercados automotrices en transformación.

Rodolfo Calixto cuenta con una destacada trayectoria dentro del Grupo Volkswagen, habiendo desarrollado roles en mercados competitivos como China e Irlanda.

En el último periodo se desempeñó como Vice President of Marketing en FAW-Volkswagen (China), donde impulsó estrategias para Volkswagen y JETTA, la marca creada para el mercado chino y que logró posicionarse con fuerza en segmentos de alto volumen. Antes de su experiencia en China, Rodolfo Calixto lideró la operación de Volkswagen en Irlanda.

Durante su gestión, los modelos ID.3 e ID.4 registraron un desempeño sobresaliente, consolidando a la marca dentro de un entorno marcado por la transición hacia la movilidad eléctrica.

Su carrera se caracteriza por una visión multicultural, un sólido entendimiento del negocio automotriz global y una participación activa en mercados que han marcado el ritmo de la electrificación a nivel internacional.

En su nueva responsabilidad, enfocará su liderazgo en potenciar la competitividad del portafolio Audi en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, impulsar el despliegue de soluciones de electrificación y digitalización, alineadas con la estrategia global de la marca, consolidar un crecimiento sostenible dentro del segmento prémium, elevar la experiencia del cliente y reforzar el posicionamiento tecnológico de Audi en los mercados regionales.