Nihon Gakko celebró sus 33 años de trayectoria

El Nihon Gakko integra escuela, colegio y el Instituto Pedagógico, además de su universidad, que cuenta con 17 años de trayectoria. El evento reunió a estudiantes, docentes, directivos y familiares. Durante la jornada se destacó el reencuentro de la comunidad educativa y el compromiso de continuar fortaleciendo la formación académica, cultural y humana de los estudiantes. Durante el acto, los directivos propietarios de la institución resaltaron la importancia del paso de los estudiantes por la institución, desde el nivel inicial hasta el tercer año de la educación media, destacando la formación en valores que orienta el modelo educativo del Nihon Gakko.