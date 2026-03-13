Arcoiris recibe el premio Top Seller por Mate Cocido Don Fernando y lidera las ventas en la categoría

El reconocimiento distingue a las marcas líderes de cada categoría según su participación de mercado en los supermercados socios de Capasu, destacando a aquellos productos que cuentan con la preferencia y confianza de los consumidores.

Con 26 años de trayectoria en el mercado paraguayo, Arcoiris se ha consolidado como una marca presente en los hogares del país, acompañando cada receta, cada plato y cada momento compartido en la mesa familiar con productos que se caracterizan por su calidad. Su eslogan, “con sabor y confianza”, refleja el compromiso que la marca mantiene con los consumidores desde sus inicios.

En esta oportunidad, el galardón reconoce a Mate Cocido Don Fernando, un producto emblemático dentro del portafolio de Arcoiris, que se destaca por su autenticidad y su sabor fuerte e inconfundible, cualidades que lo han convertido en una elección preferida por muchas familias paraguayas.

Los Premios Top Seller son una iniciativa impulsada por Capasu con el objetivo de incentivar el mejoramiento continuo de la competitividad de las empresas proveedoras de productos. En este contexto, los proveedores representan aliados estratégicos de las empresas supermercadistas, contribuyendo al desarrollo del sector y a la satisfacción de las demandas de los consumidores.

Con este reconocimiento, Arcoiris reafirma su compromiso de seguir ofreciendo productos de calidad que acompañen la mesa de los paraguayos y fortalezcan su vínculo con los consumidores.