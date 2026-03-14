Altius Group: posicionado en el mercado inmobiliario prémium

En este marco, la desarrolladora celebró la apertura de su nuevo showroom de ventas, ubicado al lado del Shopping del Sol.

El nuevo showroom, diseñado por el arquitecto César Aquino, fue concebido como un espacio donde compradores e interesados podrán asesorarse sobre los distintos proyectos y experimentar de cerca el estándar de diseño y calidad que caracteriza a los proyectos de la firma.

El espacio cuenta con una sala de materialidades, donde se pueden apreciar las terminaciones de los departamentos y una sala inmersiva de 360°, para imaginar mejor cómo será vivir en un desarrollo realizado por la empresa.

El portafolio de la desarrolladora incluye proyectos como: More del Sol: icónico edificio a pasos del Shopping del Sol; Central Mariscal: un desarrollo de usos mixtos que integra oficinas, locales comerciales y gastronómicos junto con edificios residenciales; More Mariscal y Nostrum, un proyecto residencial ubicado en el barrio Mburucuyá enfocado en la calidad de vida y el diseño funcional.

Los Pingos Club de Campo, ubicado en Surubi’i a pocos minutos de Asunción, se consolida como uno de los desarrollos residenciales más atractivos de la zona norte. El proyecto propone un estilo de vida enfocado en la calidad de vida, la seguridad y el contacto con la naturaleza, dentro de una comunidad planificada que acompaña el crecimiento del nuevo eje urbano de Distrito Norte.

More Plaza es otro proyecto de usos mixtos ubicado al lado del Shopping del Sol, un proyecto con su propia plaza central inspirada en el MoMA de Nueva York.