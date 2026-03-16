Grupo Santa Rosa presentó la nueva Jetour T1 PHEV

La nueva Jetour T1 PHEV redefine el concepto de potencia híbrida. Equipada con un motor a combustión de 1.5 litros acoplado a un avanzado sistema eléctrico, esta SUV entrega una asombrosa potencia combinada de 342 HP y un torque de 526 Nm, garantizando una aceleración vigorosa y un desempeño sobresaliente en cualquier escenario.
La T1 PHEV ofrece una autonomía 100% eléctrica de hasta 139 kilómetros, además cuenta con múltiples modos de manejo (sport, económico, estándar, nieve, EV y HEV), lo cual permite que el vehículo se adapte a las necesidades del conductor y del terreno.
Seguridad de vanguardia (ADAS)
La T1 PHEV llega con seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas y un sistema de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye:
- Control de crucero adaptativo.
- Frenado autónomo de emergencia.
- Asistencia de mantenimiento de carril y alerta de salida.
- Monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero.
- Cámara panorámica de 540°.
Tecnología y confort de clase mundial
El interior de la Jetour T1 PHEV está diseñado para ofrecer una experiencia premium y conectada. Destaca a primera vista su pantalla táctil LCD de 15.6 pulgadas, que funciona como el centro de comando del vehículo (con integración para CarPlay y Android Auto), acompañada por un panel de instrumentos digital de 10.25 pulgadas.
El confort está garantizado con características de alta gama como:
- Techo panorámico.
- Iluminación ambiental personalizable con 64 colores.
- Asientos de cuero con ajuste eléctrico, memoria, calefacción y ventilación.
- Cargador inalámbrico y sistema de comandos por voz.
- Aire acondicionado automático con salidas de aire traseras, entre otros.
Diseño y estética
Con una estética robusta y moderna como filosofía de diseño, la T1 PHEV deconstruye los ángulos marcados de una SUV cuadrada y los contornos suaves como versiones tradicionales de este tipo de vehículo, logrando una fusión perfecta de ambos estilos.
Con la introducción de este nuevo modelo, Jetour reafirma su lema “Drive Your Future”, ofreciendo al consumidor paraguayo un vehículo tecnológico, potente, ecológico y respaldado por la garantía y confianza que caracteriza a Santa Rosa.