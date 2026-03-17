Asunción será sede del XXII Congreso Paraguayo de Cirugía

Con el respaldo de Laboratorio Quimfa, el encuentro será los días 23, 24 y 25 de septiembre próximo, en el Centro de Eventos del Paseo La Galería, y reunirá a más de 2.500 profesionales y estudiantes del área de la salud provenientes de Paraguay y del exterior. En esta edición, el congreso paraguayo adquirirá una dimensión regional e internacional al albergar de forma simultánea tres importantes eventos científicos: el XXXII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Torácica, el LXII Congreso Internacional de Cirugía del Litoral y el XXIX Congreso de la Federación Latinoamericana del International College of Surgeons.

Programa académico en innovación quirúrgica

El programa científico del XXII Congreso Paraguayo de Cirugía se desarrollará sobre una agenda académica integral, que incluirá congresos nacionales e internacionales, cursos precongreso, simposios especializados, talleres prácticos, conferencias magistrales, sesiones de video quirúrgico y análisis de casos clínicos.

Entre los principales ejes temáticos que estructurarán el programa se destacan: Cirugía laparoscópica y robótica, Cirugía hepatobiliopancreática, Cirugía torácica, Cirugía de trauma, Cirugía bariátrica, Cirugía de pared abdominal, Cirugía mínimamente invasiva y percutánea, Oncología quirúrgica, Cirugía de cabeza y cuello, Coloproctología, Instrumentación quirúrgica y Enfermería quirúrgica.

Estos ejes permitirán abordar los avances tecnológicos, desafíos clínicos y nuevas perspectivas de la cirugía contemporánea.

Más detalles en https://amauttaeventos.com/SOPACI2026/.