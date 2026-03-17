Familiar Casa de Bolsa analiza escenario tras grado de inversión

El evento se realizó en el Gran Salón del Hotel Sheraton Asunción y del mismo participaron especialistas en el tema quienes analizaron las potencialidades y desafíos de este nuevo contexto.

Nuevo escenario regional y local

“Foro de Mercados de Capitales: El nuevo escenario regional y local tras el grado de inversión”, fue este espacio de análisis ofrecido por Familiar Casa de Bolsa.

Esta actividad de alto interés reunió a referentes internacionales y nacionales para debatir sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta Paraguay en el actual contexto económico.

El encuentro contó con la participación de destacados especialistas del sector financiero quienes abordaron el impacto del grado de inversión, las tendencias de los mercados internacionales y el rol del mercado de capitales en el crecimiento económico del país.

Excepcionalismo americano, instrumentos financieros y adaptabilidad, entre los temas

Entre los disertantes se encontraban Boris Segura, PhD en Economía, quien expuso sobre “El excepcionalismo americano vs. vender América”; Gustavo Larraín, Director de Solutions Sales de Citi New York, que presentó la charla “Instrumentos financieros: experiencia regional y adaptación en Paraguay”; y César Barreto, presidente de Cavapy y director de Banco Familiar, quien analizó “El impacto de los mercados de capitales en el crecimiento potencial de Paraguay”.

El foro generó un espacio de reflexión sobre el nuevo posicionamiento del país en los mercados financieros internacionales y las oportunidades que se abren para el desarrollo del mercado local de capitales.