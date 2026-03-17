Nuevo Volkswagen Taos, con más espacio y tecnología

Evaluado por Latin NCAP, el Nuevo Taos obtuvo, una vez más, las cinco estrellas en seguridad.

Miguel Carrizosa, presidente de Diesa, junto con Ricardo Carrizosa, brand-manager de la marca, dieron a conocer los cambios centrales en el modelo.

El Nuevo Taos mantiene sus conocidas versiones: Comfortline y Highline. Todas ellas están equipadas con el motor 1.4 TSI de 250 Nm de torque y 150 CV, asociado a una nueva transmisión automática de 8 velocidades, lo que se traduce en un menor consumo y mayor eficiencia para el cliente.

El Nuevo Taos mantiene su liderazgo en equipamiento digital.

Todas las versiones ofrecen de serie el “Active Info Display”, un panel de instrumentos totalmente digital de 10,25”, configurable en hasta 4 vistas diferentes. Este sistema permite visualizar y controlar de manera intuitiva funciones como música, llamadas y asistentes de conducción, brindando una experiencia muy práctica para el cliente.

Otro aspecto a destacar es la consola de almacenamiento central cubierta por un apoyabrazos central, que mejora la ergonomía y funcionalidad.

Acceso sin llave

Todas las versiones incorporan el sistema de acceso sin llave KESSY®, que permite el desbloqueo por proximidad y el arranque mediante botón, facilitando el ingreso y el encendido del vehículo sin necesidad de utilizar la llave física. Para más información visite nuestras redes sociales @volkswagenparaguay.