Preparan novena edición de la tradicional carrera de postas

Ekiden, la emblemática competencia de relevos nacida en Japón, regresa de la mano del Grupo Toyotoshi con el objetivo de seguir promoviendo un estilo de vida saludable, en línea con el compromiso global de Toyota con la movilidad y el bienestar de las personas.

¿Cómo sumarse?

Para participar, es necesario conformar un equipo de entre 2 y 4 integrantes.

Cada corredor completará su tramo llevando un brazalete que entregará al siguiente compañero, hasta alcanzar la distancia total.

El evento contará con un cupo limitado a 700 participantes y dispondrá de las categorías Femenina, Masculina, Mixta y Disfraces, esta última ya convertida en un sello distintivo por su creatividad y colorido, aportando un clima festivo a la jornada.

Todos los competidores recibirán medallas al finalizar la carrera. Además, se premiará con trofeos a los tres mejores tiempos de cada categoría y a tres equipos destacados en Disfraces.

Como atractivo adicional, los corredores tendrán la oportunidad de ganar premios exclusivos de la marca Sony, entre ellos televisores, barras de sonido, equipos de karaoke y mucho más.

La edad mínima para participar es de 15 años cumplidos.

Las inscripciones están habilitadas a un costo promocional de G. 120.000 por persona para los primeros 150 inscriptos. Posteriormente, el valor será de G. 180.000 por persona, con opciones de pago en puntos Infonet, vía Practipago o a través de la app Pago Móvil. Info en https://www.asuncionrunners.com/ekiden-2026.html.