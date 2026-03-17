Sudameris Plaza: palada inicial del icónico skyline de Asunción

El acto de palada inicial, realizado en el predio ubicado en la intersección de Av. Mariscal López y Av. República Argentina, simbolizó el inicio de las obras de este proyecto que busca convertirse en un nuevo referente del skyline de la ciudad.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; la primera dama, Leticia Ocampos; el intendente de Asunción, Luis Bello, autoridades gubernamentales, de Sudameris y representantes del estudio de arquitectura Foster + Part-

ners, quienes viajaron especialmente desde Reino Unido para acompañar este momento. Durante el acto se llevó a cabo la palada inicial simbólica, marcando el comienzo de la construcción de Sudameris Plaza, un proyecto que representa una apuesta al crecimiento urbano, la innovación y la proyección internacional del Paraguay.

Futura sede central del banco Sudameris

Sudameris Plaza será la futura sede central del banco Sudameris y uno de los proyectos arquitectónicos más emblemáticos del país. El edificio, diseñado por el reconocido estudio Foster + Partners, tendrá 188 metros de altura y 39 pisos, consolidándose como uno de los rascacielos más icónicos del Paraguay.

Concebido como un espacio que integra modernidad urbana, sostenibilidad y espacios de interacción social, Sudameris Plaza busca convertirse en “la capital de la capital”, activando el entorno urbano con plazas ajardinadas, comercios, galerías de arte, teatro y propuestas gastronómicas abiertas a la comunidad.