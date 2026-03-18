Benelli redobla su apuesta en 2026 y va por la defensa del campeonato en la GP PRO

Luego de una destacada temporada anterior, en la que la marca se consolidó como protagonista absoluta del certamen, Benelli busca reafirmar su liderazgoen él, organizado por la AMVP(Asociación de Moto Velocidad del Paraguay), apostando nuevamente al alto rendimiento y la competitividad en pista.

En esta temporada 2026, Pedro Valienteafronta su segundo año como piloto oficial de la marca en la categoría GP RO. Referente indiscutido del motociclismo paraguayo, Valiente aportará toda su experiencia nacional e internacional para mantener a Benelli en lo más alto del podio, compitiendo con la potente Benelli TNT 135 Edición Especial. Su continuidad en el equipo fortalece el proyecto deportivo y renueva las expectativas de una temporada altamente competitiva.

Además, como parte de su visión a largo plazo y compromiso con el desarrollo del talento joven, Benelli incorpora este año a los pilotos Ivo Roche y Kevin Caceres en la categoría Gp Light. Ambos se suman como semilleros de la marca, dando sus primeros pasos en la competencia oficial y proyectándose como futuras figuras del motociclismo nacional.

Con el respaldo de Inverfin, Benelli continúa consolidando su presencia en el deporte motor paraguayo, combinando experiencia, juventud y espíritu competitivo paraseguir haciendo historia en las pistas.

En 2026, la potencia, la estrategia y la pasión por la velocidad vuelven a encenderse con Benelli.