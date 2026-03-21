Alamo entregará 40.000 cuadernos por el Día Nacional del Cuaderno

A lo largo del tiempo, el cuaderno ha sido mucho más que papel: es el espacio en el que comienzan historias, se organizan pensamientos y se trazan sueños.

Desde los primeros dibujos en la infancia hasta la planificación de metas personales y profesionales, su presencia acompaña cada etapa de la vida.

Con esta propuesta, ALAMO instala el 21 de marzo como una fecha dedicada a reconocer ese rol fundamental: el de ser el lugar donde todo empieza.

Para celebrar esta primera edición, hoy se realizan activaciones especiales en 20 tiendas a nivel país, incluyendo todas las tiendas de ALAMO, Librería Nova y Papel & Cía.

Durante la jornada, los primeros clientes que visiten las tiendas recibirán dos cuadernos de regalo, en una acción que alcanzará la entrega de más de 40.000 unidades en todo el país.

“En ALAMO creemos que cada gran idea nace en una hoja en blanco. El cuaderno es ese primer paso donde se aprende, se imagina y se construye”, destacan desde la marca.

Hoy es el día para volver a escribir, crear y comenzar algo nuevo.

“Acercate a las tiendas de ALAMO Paraguay, Librería y Papelería Nova y Papel & Cía, y sé parte de la primera celebración del Día Nacional del Cuaderno”, invitan.

Más info en https://alamo.com.py/dia-nacional-del-cuaderno/