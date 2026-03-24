Acro Home 43: un nuevo ícono de exclusividad

El proyecto contempla 43 pisos y está compuesto por tres torres con accesos independientes, pensadas para ofrecer privacidad y exclusividad.

Su propuesta incluye departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios hasta el piso 29, junto con exclusivas tipologías premium, como semipenthouses desde 322 m2, penthouses desde 473 m2 y unidades con amplias terrazas y piscinas privadas, entre ellas semipenthouses plus de 536 m2, penthouses plus de 730 m2 y un imponente penthouse tríplex de más de 1.100 m2.

El edificio contará con amenities distribuidos en dos niveles. En el piso 6, los residentes podrán disfrutar de espacios diseñados para el bienestar y la recreación. El piso 29 alberga un nivel de amenities exclusivo para los residentes de los pisos más elevados.

Desarrollado y comercializado por P&H Urban Development (Edificios Home), cuenta con ejecución y proyección de CCI Constructora.