Adium inauguró la mayor ampliación de su planta

La ampliación de la planta marca un nuevo hito para el desarrollo del sector farmacéutico nacional y fortalece el rol de Paraguay dentro de la red industrial latinoamericana de Adium.

La ampliación incorpora más de 8.000 m2 de nueva infraestructura, que se suman a los más de 17.000 m2 existentes, permitiendo triplicar la capacidad instalada de la planta y proyectar una producción de hasta 100 millones de unidades anuales.

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La obra, desarrollada entre 2024 y 2025, implicó una inversión superior a los US$ 60 millones, convirtiéndose en la mayor inversión industrial realizada por Adium en Paraguay. Con esta ampliación, la planta fortalecerá su capacidad para producir medicamentos para el mercado local y para la exportación.