Empresariales
24 de marzo de 2026 - 01:00

Adium inauguró la mayor ampliación de su planta

El Presidente de la República participó de la inauguración.
El Presidente de la República participó de la inauguración.Archivo, ABC Color

Con la presencia del Presidente de la República, autoridades nacionales y el fundador y CEO del Grupo Adium, se inauguró la ampliación de la planta industrial de Adium Paraguay, la mayor inversión realizada por la compañía en el país desde el inicio de sus operaciones.

Por ABC Color

La ampliación de la planta marca un nuevo hito para el desarrollo del sector farmacéutico nacional y fortalece el rol de Paraguay dentro de la red industrial latinoamericana de Adium.

La ampliación incorpora más de 8.000 m2 de nueva infraestructura, que se suman a los más de 17.000 m2 existentes, permitiendo triplicar la capacidad instalada de la planta y proyectar una producción de hasta 100 millones de unidades anuales.

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La obra, desarrollada entre 2024 y 2025, implicó una inversión superior a los US$ 60 millones, convirtiéndose en la mayor inversión industrial realizada por Adium en Paraguay. Con esta ampliación, la planta fortalecerá su capacidad para producir medicamentos para el mercado local y para la exportación.