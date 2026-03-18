Adium invierte más de US$ 60 millones en Paraguay y triplica su producción con nueva planta farmacéutica

La compañía farmacéutica latinoamericana Adium inauguró la ampliación de su planta industrial en Paraguay, una inversión que supera los US$ 60 millones y que posiciona al país como un nodo estratégico dentro de la red productiva regional del grupo.

La expansión incorpora más de 8.000 m² de nueva infraestructura, que se suman a los 17.000 m² existentes, permitiendo triplicar la capacidad instalada de la planta y proyectar una producción de hasta 100 millones de unidades farmacéuticas anuales.

En ese contexto, el CEO de Adium Pharma, Patricio Rodríguez, señaló durante el acto que la ampliación de la planta forma parte de la estrategia regional del grupo para fortalecer su red industrial en América Latina y acercar innovación a médicos y pacientes, destacando que Paraguay ocupa hoy un lugar cada vez más estratégico dentro de esa red productiva.

Según explicaron desde la compañía, esta ampliación fortalece la capacidad industrial del grupo en el continente y consolida a Paraguay como una plataforma estratégica para la producción y exportación de medicamentos hacia distintos mercados de la región.

Una red farmacéutica regional

Adium es una compañía de origen latinoamericano, que tuvo sus cimientos desde Paraguay, como Fapasa, hace más de 50 años y que tiene presencia en 18 países y una red productiva que integra plantas en Argentina, Brasil, México, Uruguay y Paraguay.

El fundador de la compañía Julio Rodríguez Espósito destacó que Paraguay es “un país en ebullición” refiriéndose al orgullo de haber empezado la empresa en el país y a la proyección de crecimiento y de futuro.

Actualmente, la operación de la empresa representa aproximadamente el 50% de las exportaciones de medicamentos del país.

Además, la firma se ubica entre las compañías más relevantes del mercado farmacéutico de prescripción en América Latina, destacándose por su crecimiento sostenido y por su estrategia de expansión regional.

El fortalecimiento de la planta paraguaya forma parte de una estrategia orientada a ampliar la capacidad productiva regional y acercar tratamientos innovadores a médicos y pacientes, donde Paraguay ocupa hoy en día un rol cada vez más estratégico.

Paraguay dentro del ecosistema regional

El gerente general de Adium Paraguay y Bolivia, Henry Lobo, destacó que la expansión de la planta representa la inversión más importante realizada por la compañía en el país desde el inicio de sus operaciones y permitirá fortalecer la capacidad productiva, impulsar el empleo calificado y ampliar la exportación de medicamentos desde Paraguay hacia distintos mercados de la región.

Actualmente, la operación de Adium en Paraguay cuenta con más de 800 colaboradores y proyecta la incorporación de hasta 200 nuevos empleos directos a medida que la planta alcance su plena operación.

Durante la etapa de construcción, el proyecto generó además más de 300 empleos indirectos, principalmente en el sector industrial y de servicios asociados.

Además de su capacidad productiva, la operación local de Adium se caracteriza por un portafolio amplio de medicamentos en diversas áreas terapéuticas, entre ellas cardiología, diabetes, sistema nervioso central, oncología y hematología.

La compañía también representa en Paraguay a algunas de las principales firmas biofarmacéuticas globales, entre ellas Amgen, Astellas, Bristol Myers Squibb y Debiopharm, consolidando su posicionamiento dentro del ecosistema farmacéutico regional.

Desde el grupo señalan que el fortalecimiento de su infraestructura productiva busca impulsar el desarrollo de capacidades industriales en América Latina, promover la transferencia tecnológica y mejorar el acceso a tratamientos innovadores en la región.