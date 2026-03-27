Amandau es, desde hace 15 años consecutivos, la marca de helados más recordada del Paraguay

Con este nuevo reconocimiento, la marca suma en 2026 dos hitos: ser la más vendida en supermercados y la más presente en la mente del consumidor.

El Top of Mind refleja la conexión construida con los consumidores, con tradiciones instauradas por la marca como el Día del Helado Gratis, una jornada emblemática que se repite cada año en todo el país.

“Ser la primera marca que viene a la mente de los paraguayos cuando piensan en helado es el resultado de más de 50 años de trayectoria, crecimiento en puntos de venta constante y el desarrollo nuevos sabores, recetas y formatos innovadores, señaló Bianca Lavia, gerente de Marketing de Amandau.

“Este reconocimiento, junto con el Top Seller como marca más vendida en supermercados, reafirma nuestro liderazgo en la categoría”, agrega.

Amandau también fue recientemente reconocida con el Top Seller como la marca de helados más vendida en supermercados, en un premio otorgado por Capasu.

Con más de 200 franquicias y presencia en más de 3.000 puntos de venta en todo el país, Amandau continúa consolidándose como una marca referente del consumo masivo y avanzando en su expansión regional, con presencia ya en Brasil.

De esta manera, Amandau tiene un lugar claro en la categoría: en Paraguay, cuando se piensa en helado, se piensa en Amandau.