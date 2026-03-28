Nipon celebra 50 años impulsando el desarrollo de Paraguay

Fundada el 15 de marzo de 1976 por el Ing. Genaro Peña Barrientos, la compañía marcó un hito al introducir oficialmente la marca Mitsubishi Motors en Paraguay, estableciendo un puente directo entre la ingeniería japonesa y las necesidades del mercado local.

Desde sus inicios, Nipon Automotores se propuso ir más allá de la comercialización de vehículos, siendo un aliado del progreso nacional.

A lo largo de estos 50 años, la empresa ha sido protagonista en la transformación de la movilidad, acompañando el crecimiento del país con productos reconocidos por su durabilidad, tecnología y desempeño en condiciones exigentes.

Nipon introdujo la Mitsubishi Montero, la primera SUV en el mercado paraguayo, que redefinió los estándares de versatilidad y potencia.

Asimismo, durante la década de los 90, Nipon alcanzó el liderazgo como mayor importador de vehículos 0 km en el país, superando las 3.000 unidades anuales entre 1992 y 1995.

Otro ícono indiscutible es la Mitsubishi L200, que se convirtió en una herramienta fundamental para el desarrollo del sector agroindustrial, consolidándose como sinónimo de resistencia y confiabilidad en todo el territorio nacional.

A esto se suma su constante apuesta por la innovación, siendo pioneros en la introducción de tecnologías como el motor Intercooler Turbo en el mercado local.

En la actualidad, bajo un proceso de renovación y liderazgo con la dirección de Virina Villanueva viuda de Peña, Nipon Automotores continúa evolucionando con una fuerte orientación hacia la excelencia en el servicio postventa, considerado un pilar fundamental de su propuesta de valor.