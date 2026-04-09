Saladix te lleva a los Estados Unidos a ver a la Albirroja

Esta promoción está pensada especialmente para los fanáticos de la Selección Paraguaya que sueñan con alentar al equipo nacional en el Mundial.

Con esta iniciativa, la marca invita a los consumidores a ser parte de una experiencia única: ganar un viaje todo incluido para dos personas a Estados Unidos para ver a la Albirroja, además de muchos premios pensados para vivir la previa con toda la actitud.

Participar es muy fácil

Solo hay que comprar productos de la marca, enviar la palabra SALADIX al WhatsApp 0993 632333 y seguir los pasos para completar el registro.

Además del viaje para dos personas, la promo incluye otros premios especiales para los fanáticos, como camisetas oficiales, una sala equipada para disfrutar los partidos y Combos Previadix, que incluyen vasos y conservadoras de la marca Hydrate junto a variedad de snacks para compartir cada previa.

Cuanto más participen los consumidores, más oportunidades tendrán de ganar, ya que la promoción contará con varios sorteos hasta el 1 de junio próximo.

Para vivir aún más de cerca la pasión por la Albirroja, Saladix también presenta este año una edición limitada de productos con un diseño inspirado en el “Ritual Albirrojo”, una propuesta pensada para acompañar a los hinchas en cada previa y que seguramente encantará a los más fanáticos.

De esta manera, Saladix reafirma su lugar como el snack oficial de las previas, y ahora también como el compañero ideal de la previa mundialista.

Para conocer más detalles de la promoción y enterarse de todas las novedades, se puede seguir a la marca en @saladixparaguay.