Bancop impulsa inversiones en el sector productivo durante el Agro Fest Naranjito

En su VII edición, el Agro Fest Naranjito vuelve a consolidarse como uno de los principales espacios de referencia para la incorporación de tecnología, generación de inversiones y planificación estratégica en el agronegocio a nivel país.

Durante la muestra, Bancop cuenta con un stand donde su equipo especializado brinda asesoramiento personalizado a productores, empresarios y visitantes interesados en conocer soluciones financieras adaptadas a sus necesidades.

La entidad presenta una amplia gama de productos y servicios orientados al fortalecimiento del sector agropecuario.

“Hoy es un buen momento para invertir. Las tasas en dólares son muy competitivas y ofrecemos financiación para maquinarias desde el 6,9%, con plazos de hasta seis años”, señaló Dimas Ayala, gerente general de Bancop.

“Nuestro objetivo es que nos vean como un aliado para rentabilizar el excedente de caja”, agregó.

La participación en este tipo de encuentros forma parte de la estrategia de la institución, que busca acompañar de manera cercana a los productores y contribuir al crecimiento sostenible del agronegocio paraguayo.

Bancop ratifica así su misión de apoyar al sector productivo, impulsando herramientas financieras que favorezcan la inversión, la innovación y el desarrollo.

Para más información sobre estos u otros servicios, los interesados pueden comunicarse al (021) 325-5000 o visitar el sitio web oficial www.bancop.com.py.