El Banco Atlas presenta “Atlas Week Fall Winter”

La promoción está vigente hasta mañana, con beneficios en tiendas adheridas para compras realizadas con tarjetas de crédito delSol Atlas, incluyendo reintegros de hasta el 30% según el tipo de tarjeta y la posibilidad de financiar en hasta 12 cuotas sin intereses en todos los locales delSol.

Como parte de la experiencia, hoy y mañana está habilitado un espacio donde los interesados podrán solicitar y retirar su tarjeta de crédito delSol Atlas en el momento, facilitando el acceso inmediato a todos los beneficios.

La atención es de 09:00 a 20:00, en el espacio ubicado frente a Nueva Americana en el Nivel 1 de delSol Shopping. Más info en www.bancoatlas.com.py.