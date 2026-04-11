Empresariales
11 de abril de 2026 - 01:00

El Banco Atlas presenta “Atlas Week Fall Winter”

Banco Atlas propone beneficios este fin de semana.
Banco Atlas propone beneficios este fin de semana.gentileza

Banco Atlas, en alianza con delSol, presenta una nueva edición de Atlas Week Fall Winter 2026, una propuesta que acompaña el lanzamiento de las nuevas colecciones otoño-invierno y permite renovar el look de temporada con beneficios especiales en moda, calzados y accesorios.

Por ABC Color

La promoción está vigente hasta mañana, con beneficios en tiendas adheridas para compras realizadas con tarjetas de crédito delSol Atlas, incluyendo reintegros de hasta el 30% según el tipo de tarjeta y la posibilidad de financiar en hasta 12 cuotas sin intereses en todos los locales delSol.

Como parte de la experiencia, hoy y mañana está habilitado un espacio donde los interesados podrán solicitar y retirar su tarjeta de crédito delSol Atlas en el momento, facilitando el acceso inmediato a todos los beneficios.

La atención es de 09:00 a 20:00, en el espacio ubicado frente a Nueva Americana en el Nivel 1 de delSol Shopping. Más info en www.bancoatlas.com.py.