Electroban regresa a Santa Rosa del Aguaray

Reconocida por ofrecer productos a buen precio y facilidades de acceso para los clientes, Electroban también se destaca por su compromiso con la comunidad, al priorizar la contratación de mano de obra local.

Con más de 35 sucursales y alrededor de 1.000 colaboradores en todo el país, Electroban se consolida como un actor clave en el sector retail llegando actualmente a más de 200 distritos con su modelo de negocio enfocado en cercanía e innovación.

La empresa, que nació en el año 2007 en la ciudad de Villarrica, logró expandirse a nivel nacional con una estrategia que prioriza el interior del país, fortaleciendo su presencia en regiones donde otras cadenas tardaron en llegar.

Nueva sucursal en Santa Rosa del Aguaray

Durante la inauguración, la gerente general Diana Trevisan y el gerente de Talento Humano, Víctor Amarilla, resaltaron que la sucursal estará a cargo de trabajadores locales.

Esta apuesta a mano de obra local genera oportunidades laborales y aportando al crecimiento económico de la zona.

Además, la compañía proyecta seguir fortaleciendo su posicionamiento y expandiendo su línea de productos, con una estrategia multicanal que combina presencia en medios tradicionales y digitales.

La llegada de Electroban a Santa Rosa del Aguaray representa un impulso importante para el comercio y el empleo en el norte del país, consolidando su rol como motor de desarrollo regional.