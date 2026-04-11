Nasta: 58 años conectando marcas con las personas

Como buque insignia de Texo, la firma lidera una transformación cultural mediante la implementación de nuevas metodologías de trabajo, centradas en el diseño de equipos de alta performance para obtener los mejores resultados para sus clientes. Desde sus inicios en 1968, la agencia ha sido protagonista de los principales cambios en la industria publicitaria del país. Lo que comenzó como una oficina enfocada en medios impresos, se transformó al ritmo de la tecnología, los nuevos formatos y las formas emergentes de vinculación con las audiencias.

La organización evolucionó hasta formar el holding de marketing y comunicaciones líder del mercado paraguayo. Es representante de WPP en el país, alianza que le permite acceder a tendencias internacionales, consolidando su propuesta de valor y su proyección hacia el futuro.