Empresariales
11 de abril de 2026 - 01:00

Nasta: 58 años conectando marcas con las personas

Los colaboradores de Nasta festejan los 58 años de la agencia.
Los colaboradores de Nasta festejan los 58 años de la agencia.GENTILEZA

Nasta conmemora su 58° aniversario reafirmando el compromiso con la innovación y una mirada puesta en el futuro de la comunicación, en un contexto en el que las marcas necesitan evolucionar constantemente para seguir siendo relevantes.

Por ABC Color

Como buque insignia de Texo, la firma lidera una transformación cultural mediante la implementación de nuevas metodologías de trabajo, centradas en el diseño de equipos de alta performance para obtener los mejores resultados para sus clientes. Desde sus inicios en 1968, la agencia ha sido protagonista de los principales cambios en la industria publicitaria del país. Lo que comenzó como una oficina enfocada en medios impresos, se transformó al ritmo de la tecnología, los nuevos formatos y las formas emergentes de vinculación con las audiencias.

La organización evolucionó hasta formar el holding de marketing y comunicaciones líder del mercado paraguayo. Es representante de WPP en el país, alianza que le permite acceder a tendencias internacionales, consolidando su propuesta de valor y su proyección hacia el futuro.