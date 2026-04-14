Avanza el primer estudio observacional sobre tirzepatida

Se trata del primer estudio nacional sobre tirzepatida, el cual cuenta con la aprobación de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

Este proyecto es patrocinado por el Laboratorio Eticos, que ha destinado más de 500.000 dólares para la investigación.

Es así que Eticos es el único laboratorio del país con autorización vigente para desarrollar esta investigación bajo estándares internacionales, consolidando un liderazgo técnico y regulatorio inédito en el ámbito farmacéutico nacional.

Durante la reunión, los especialistas definieron aspectos metodológicos y operativos del estudio, cuyo objetivo es generar evidencia en condiciones de uso en la práctica clínica habitual.

La investigación se enfocará en la evaluación del uso, tolerabilidad y seguridad del tratamiento en población paraguaya con obesidad y/o diabetes.

Este estudio permitirá obtener información relevante en condiciones de vida real.

De esta manera se busca contribuir al conocimiento científico y a la toma de decisiones en salud.

Como próximos pasos, se prevé la apertura de una convocatoria dirigida a pacientes que cumplan con los criterios de inclusión establecidos en el protocolo.

Se estima la participación de aproximadamente 160 pacientes, con un seguimiento previsto de un año.

En el encuentro participaron la Dra. Elizabeth Valinotti Delmás, quien está a cargo del estudio observacional, junto a profesionales de Éticos como la Q. F. Rosarito Paredes, técnica del área de diabetes, y Juan Micheletti, gerente de la Unidad de Negocios.