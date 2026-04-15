Heineken conecta a Paraguay con Coachella y apuesta por el poder social del fanatismo

Bajo ese espíritu, Heineken conectó al público paraguayo con uno de los festivales más influyentes del mundo, invitando a ganadores e influencers a vivir una experiencia exclusiva y compartirla en tiempo real.

En su rol de patrocinador oficial con más de 23 años de historia en el festival, Heineken brindó acceso a escenarios icónicos, activaciones exclusivas y espacios premium, ofreciendo una experiencia que trasciende la música y se integra a la cultura global.

El corazón de la propuesta fue la Heineken House, el espacio exclusivo de la marca dentro de Coachella.

El espacio es reconocido por albergar presentaciones de artistas internacionales de alto perfil, ofreciendo una experiencia VIP única que incluye acceso exclusivo al festival y sus activaciones.

Fue también allí donde debutó The Clinker, una innovación tecnológica que se coloca en latas y vasos de Heineken y, con un simple brindis, conecta a dos fans a través de sus gustos musicales en común, convirtiendo encuentros espontáneos en amistades que van más allá del festival.

Como parte de esta iniciativa, influencers locales fueron invitadas por la marca para vivir el festival desde adentro y generar contenido en tiempo real, acercando Coachella a la audiencia paraguaya de forma auténtica y relevante.

Con estas acciones, Heineken conecta al público local con experiencias globales, demostrando que, tal como lo dice su plataforma: los fans tienen más amigos.