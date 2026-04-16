Bancop acompañó al sector productivo en Agro Fest Naranjito

Realizado en el campo ferial de la Cooperativa Naranjito, ubicado en la Ruta 6, Km 144, en el distrito de Naranjito, fue un espacio para la generación de oportunidades en tecnología, inversión y planificación agrícola.

Durante la muestra, Bancop contó con un stand institucional donde su equipo brindó asesoramiento personalizado a productores, empresarios y visitantes interesados en acceder a soluciones financieras adaptadas al agronegocio.

Entre los principales productos ofrecidos se destacaron líneas de financiamiento para adquisición de maquinarias, capital operativo y herramientas para optimizar la rentabilidad del sector.

El gerente general de la entidad, Dimas Ayala, señaló que el contexto actual presentaba condiciones favorables para la inversión.

En ese sentido, destacó que el banco ofrecía tasas competitivas en dólares, con financiamiento para maquinarias desde el 6,9% y plazos de hasta seis años, orientados a potenciar el crecimiento productivo.

Bancop es una entidad financiera creada por el sector cooperativo paraguayo con el objetivo de canalizar recursos hacia el desarrollo productivo, especialmente en áreas como la agricultura, la ganadería y las pequeñas y medianas empresas.

A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como un aliado estratégico del sector, promoviendo la inclusión financiera y el crecimiento sostenible mediante soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades del mercado.

Para más información sobre sus productos y servicios, llamar al (021) 325-5000 o ingresar a www.bancop.com.py.