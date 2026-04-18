Mariano inicia su transformación: de shopping a centro urbano

El Shopping Mariano deja atrás su formato tradicional para convertirse en Mariano, un ecosistema urbano abierto, dinámico y conectado con la vida cotidiana.

Esta evolución también se refleja en su renovada identidad visual, con una estética contemporánea y colores vibrantes que acompañan la nueva escala del desarrollo.

Bajo los conceptos “Somos encuentros”, “Somos ciudad” y “Somos Mariano”, la marca se posiciona como un espacio donde convergen personas, experiencias y comunidad.

El plan contempla una intervención total de 120.000 m², combinando nuevas construcciones con la modernización de espacios existentes.

En su primera fase, el proyecto incluye 10.000 m² de área comercial, 10.000 m² destinados a una clínica médica y 12.500 m² para dos torres residenciales (con una tercera torre prevista en etapas posteriores).

A esto se suman nuevos espacios que apuntan a una experiencia urbana integral, como una plaza central, avenida comercial interna, áreas verdes y espacios abiertos, gimnasio y servicios complementarios.

El complejo proyecta crecer de 400 a 1.100 empleos entre directos e indirectos, generar hasta 220 puestos de trabajo simultáneos durante la obra y expandir su oferta comercial de 90 a cerca de 200 locales.

“Este proyecto representa un paso natural en la evolución de Mariano. Queremos seguir siendo parte de la vida de las personas, pero desde un lugar más amplio, más abierto y más conectado con la ciudad. No se trata solo de crecer, sino de transformarnos para acompañar cómo hoy se vive y se habita la ciudad”, señaló Jorge Mendelzon, director de Penta S.A.