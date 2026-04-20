Empresariales
20 de abril de 2026 - 13:57

Santa Rosa lanza la pickup híbrida enchufable GWM Poer P500

La GWM Poer P500 2026 combina diseño robusto, tecnología avanzada y alto rendimiento para el mercado paraguayo.
La GWM Poer P500 2026 combina diseño robusto, tecnología avanzada y alto rendimiento para el mercado paraguayo.FERNANDO ROMERO 16-04-26 EMPRESA

Santa Rosa Paraguay, representante oficial de GWM en Paraguay, anuncia el desembarco oficial de la Poer P500 híbrida enchufable.

Por ABC Color

Esta pickup de lujo no solo llega para competir en el segmento de las medianas-grandes, sino para liderarlo mediante la implementación de la tecnología híbrida enchufable, combinando un desempeño todoterreno brutal con una eficiencia energética sin precedentes.

Un nuevo estándar en motorización y potencia

La GWM Poer P500 híbrida enchufable se posiciona como una de las camionetas más potentes del mercado local con sus 402HP de potencia, gracias a su motorización híbrida enchufable, con un motor naftero 2.0 turbo asistido por un motor eléctrico, que permite tener una autonomía 100% eléctrica de hasta 106 kilómetros.

Valentina Garmendia, Gustavo Galeano, Agustín Varela, Manuel Antelo y Omar Daneri.
Valentina Garmendia, Emilio Núñez, Agustín Varela, Manuel Antelo y Omar Daneri.

Todo esto en una pickup con capacidades off road 4x4, y sin perder toda la tecnología y confort en el interior, con una pantalla de 14.6” para la multimedia, con Android auto y Apple Carplay, seguridad al máximo con sus 6 airbags y sistemas ADAS, cámara 360, para una experiencia de manejo completamente de otro nivel, y lo mejor de todo, su precio exclusivo de lanzamiento de 44.990 dólares.

Con el lanzamiento de la Poer P500, Santa Rosa reafirma su compromiso de traer a Paraguay lo último en innovación automotriz global.

GWM se destaca como uno de los mayores fabricantes privados de China, con fuerte presencia global en más de 60 países.
GWM se destaca como uno de los mayores fabricantes privados de China, con fuerte presencia global en más de 60 países.

“No es solo una pickup más. Es una declaración de tecnología y confort que tanto nosotros como todos los paraguayos estaban esperando”, destacó Agustín Varela, director de Santa Rosa Paraguay.

La nueva pickup refleja el avance global de las automotrices chinas en innovación y competitividad.
La nueva pickup refleja el avance global de las automotrices chinas en innovación y competitividad.

Apuesta importante de Santa Rosa Paraguay

Con una trayectoria consolidada en el sector automotriz paraguayo, Santa Rosa Paraguy continúa expandiendo su portafolio con marcas de vanguardia como GWM, ofreciendo respaldo de posventa de primer nivel y soluciones de movilidad sustentable para todo el país.