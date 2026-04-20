Santa Rosa lanza la pickup híbrida enchufable GWM Poer P500

Esta pickup de lujo no solo llega para competir en el segmento de las medianas-grandes, sino para liderarlo mediante la implementación de la tecnología híbrida enchufable, combinando un desempeño todoterreno brutal con una eficiencia energética sin precedentes.

Un nuevo estándar en motorización y potencia

La GWM Poer P500 híbrida enchufable se posiciona como una de las camionetas más potentes del mercado local con sus 402HP de potencia, gracias a su motorización híbrida enchufable, con un motor naftero 2.0 turbo asistido por un motor eléctrico, que permite tener una autonomía 100% eléctrica de hasta 106 kilómetros.

Todo esto en una pickup con capacidades off road 4x4, y sin perder toda la tecnología y confort en el interior, con una pantalla de 14.6” para la multimedia, con Android auto y Apple Carplay, seguridad al máximo con sus 6 airbags y sistemas ADAS, cámara 360, para una experiencia de manejo completamente de otro nivel, y lo mejor de todo, su precio exclusivo de lanzamiento de 44.990 dólares.

Con el lanzamiento de la Poer P500, Santa Rosa reafirma su compromiso de traer a Paraguay lo último en innovación automotriz global.

“No es solo una pickup más. Es una declaración de tecnología y confort que tanto nosotros como todos los paraguayos estaban esperando”, destacó Agustín Varela, director de Santa Rosa Paraguay.

Apuesta importante de Santa Rosa Paraguay

Con una trayectoria consolidada en el sector automotriz paraguayo, Santa Rosa Paraguy continúa expandiendo su portafolio con marcas de vanguardia como GWM, ofreciendo respaldo de posventa de primer nivel y soluciones de movilidad sustentable para todo el país.