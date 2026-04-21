Chery Himla llega a Paraguay con potencia, tecnología y versatilidad

Chery Paraguay, de la mano de Grupo Garden, presentó oficialmente en su showroom de Asunción la nueva Himla, una pickup que llega al mercado local con una propuesta enfocada en la potencia, la versatilidad y la innovación tecnológica. Inspirada en la grandeza del Himalaya, esta nueva incorporación busca posicionarse como una opción robusta y confiable para quienes necesitan un vehículo preparado para todos los desafíos.

La nueva Chery Himla combina un diseño imponente con prestaciones pensadas tanto para el trabajo diario como para el uso recreativo. Está equipada con una motorización 2.3 turbo diésel que entrega 160 HP de potencia y un torque máximo de 420 Nm, ofreciendo un desempeño sólido y eficiente en distintos tipos de terreno.

Uno de sus principales atributos es su capacidad de carga de hasta una tonelada, lo que la convierte en una pickup ideal para acompañar exigencias laborales sin dejar de lado el confort y la practicidad para el día a día. Su configuración permite una conducción confiable y eficiente, adaptándose tanto a caminos urbanos como a terrenos más desafiantes.

En materia de seguridad, la Himla incorpora un completo paquete que refuerza la confianza al volante. Incluye siete airbags, control de estabilidad, asistencia de arranque en pendientes y cámara 360º, herramientas que garantizan mayor control y protección para conductor y pasajeros.

El interior también refleja una fuerte apuesta por la tecnología y la comodidad. Cuenta con una pantalla multimedia de hasta 15,6 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, permitiendo una conectividad total durante cada trayecto.

El habitáculo fue diseñado para priorizar la funcionalidad y el confort, ofreciendo una experiencia moderna y práctica. En el exterior, la nueva pickup se distingue por su presencia robusta y moderna.

Su parrilla octagonal ancha con el nombre Chery en gran formato, junto con los faros delanteros led y los faros antiniebla, refuerzan una estética imponente que acompaña su espíritu aventurero.

La Chery Himla ya se encuentra disponible en Paraguay en tres versiones, tanto 4x2 como 4x4, ampliando las opciones para distintos perfiles de usuarios. Puede adquirirse al contado desde US$ 22.990 o mediante planes de financiación desde US$ 260 mensuales.

Con este lanzamiento, Chery reafirma su apuesta por el mercado paraguayo y amplía su portafolio con una pickup pensada para quienes buscan rendimiento, tecnología y seguridad en un solo vehículo, respaldada además por una garantía de cinco años o 200.000 kilómetros, ofreciendo mayor tranquilidad y confianza a largo plazo.