JAC Motors y ELF oficializan alianza para potenciar el rendimiento del transporte en Paraguay

El acuerdo fue firmado en el Taller Oficial de JAC Motors, en un evento que reunió a directivos, clientes y referentes del sector automotor.

La alianza busca integrar la ingeniería de los vehículos JAC con la innovación de ELF, con el objetivo de alcanzar mayores estándares de protección, eficiencia y durabilidad, especialmente en condiciones de trabajo exigentes como el transporte pesado.

Una “alianza ganadora” con respaldo internacional

Durante la presentación, Roberto Florentín, gerente de post venta de Santa Rosa Paraguay, definió el acuerdo como una “alianza ganadora”, destacando el valor que aportan ambas marcas.

“JAC es una marca muy importante. Está en Paraguay desde 2014 y eso se refleja en que sus camiones siguen circulando hoy, demostrando la dureza del producto”, expresó.

Florentín también subrayó el rol de Santa Rosa en esta nueva etapa de la marca.

“Hace unos meses tomamos la representación de JAC para impulsarla, no solo en camiones, sino también en pickups, vehículos de pasajeros, híbridos y eléctricos”, detalló.

En cuanto a ELF, resaltó su trayectoria y respaldo. “Es una marca francesa con más de 50 años, que ya conocemos y representamos en otros mercados como Uruguay y Argentina. Eso nos da la confianza de que ofrecerá calidad y satisfacción a nuestros clientes”, sostuvo.

Lubricación homologada y garantía respaldada

Uno de los puntos del acuerdo es la incorporación de lubricantes ELF en toda la línea de vehículos JAC.

“La alianza consiste en que todos nuestros vehículos utilicen aceites ELF, tanto en motores como en transmisiones. Son productos homologados con fábrica, lo que garantiza la protección total y la validez de la garantía”, explicó Florentín.

Este aspecto técnico resulta determinante para transportistas y empresas, ya que asegura un mantenimiento alineado a estándares internacionales.

Servicio, respaldo y evolución del mercado

El taller oficial de JAC es un espacio diseñado especialmente para atender camiones, con infraestructura adecuada para maniobras y mantenimiento de unidades de gran porte.

Además, la marca cuenta con otros talleres para vehículos livianos en puntos estratégicos de Asunción, reforzando su red de atención.

Florentín también destacó la evolución del mercado automotor, especialmente de las marcas de origen chino.

“Hoy la calidad está al nivel de cualquier marca internacional, tanto en motorización como en tecnología. La evolución ha sido muy importante”, valoró.

En ese sentido, señaló que el consumidor paraguayo actual prioriza cada vez más el respaldo postventa.

“El cliente busca servicio, disponibilidad de repuestos y el respaldo de una empresa como Santa Rosa, que tiene presencia regional”, alabó.

Con esta alianza, JAC Motors y ELF reafirman su compromiso con el desarrollo del sector transporte en Paraguay, ofreciendo soluciones que apuntan a optimizar costos operativos, mejorar el rendimiento de las unidades y prolongar su vida útil.

La sinergia entre ambas marcas representa un paso estratégico para acompañar a transportistas, empresas logísticas y profesionales que demandan cada vez mayor eficiencia, confiabilidad y soporte técnico.