Empresariales
25 de abril de 2026 - 01:00

Banco GNB presentó remate “Kuña Guapa”

Directivos de Agroganadera Pukavy y Banco GNB.
Directivos de Agroganadera Pukavy y Banco GNB.Heber Carballo

Reafirmando su compromiso con el desarrollo de la producción nacional, el Banco GNB Paraguay participó como aliado financiero oficial del remate de hembras “Kuña Guapa”, organizado por Sola Marca y la Agroganadera Pukavy.

Por ABC Color

Este remate se distingue por ser un canal de venta especializado para aquellos productores que desean adquirir hembras de reposición. En esta edición, se ofrecieron un volumen destacado de desmamantes hembras, vaquillas listas para servicio, así como vaquillas preñadas y servidas.

La oferta de la jornada contó con animales de establecimientos de renombre que han apostado por esta línea genética, tales como: Kuruzu SA, Ita Pirapo SA, El Cencerro y Agroganadera La Huella, entre otros destacados exponentes del sector.

Para que los productores y ganaderos puedan acceder a esta oferta de reposición con las mejores herramientas, el Banco GNB ofreció planes de financiación con periodos de gracia y tasas competitivas.