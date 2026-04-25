Banco GNB presentó remate “Kuña Guapa”

Este remate se distingue por ser un canal de venta especializado para aquellos productores que desean adquirir hembras de reposición. En esta edición, se ofrecieron un volumen destacado de desmamantes hembras, vaquillas listas para servicio, así como vaquillas preñadas y servidas.

La oferta de la jornada contó con animales de establecimientos de renombre que han apostado por esta línea genética, tales como: Kuruzu SA, Ita Pirapo SA, El Cencerro y Agroganadera La Huella, entre otros destacados exponentes del sector.

Para que los productores y ganaderos puedan acceder a esta oferta de reposición con las mejores herramientas, el Banco GNB ofreció planes de financiación con periodos de gracia y tasas competitivas.