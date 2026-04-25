Experiencia gastronómica con Club Fidelity Talleyrand x Itaú

Esta alianza estratégica une dos universos que comparten una misma visión: elevar la experiencia del cliente a través del detalle, la constancia y el valor real.

El resultado es un club exclusivo, diseñado para quienes eligen Talleyrand una y otra vez.

Lejos de los esquemas tradicionales, Club Fidelity Talleyrand x Itaú propone una lógica distinta: la fidelidad se vive, y se celebra en la mesa.

El programa está dirigido a clientes del segmento Itaú Personal Bank, quienes forman parte del universo del club y pueden activar sus beneficios al elegir Talleyrand y abonar con sus tarjetas de crédito Itaú.

Los miembros acceden a beneficios exclusivos en los principales restaurantes del grupo: Maurice, Talleyrand del Sol, Josephine y La María Cocina y Carbón.

Entre los beneficios destacados se encuentra un 20% de descuento de miércoles a domingos, abonando con tarjetas Itaú Personal Bank, así como experiencias diseñadas especialmente para premiar la fidelidad.

Uno de los diferenciales más relevantes del programa es su sistema de recompensas: aquellos clientes que completen cuatro visitas en cuatro restaurantes diferentes dentro de un mismo mes, recibirán una cena de regalo para dos personas, reafirmando el espíritu del club: transformar la recurrencia en experiencias memorables.

El Club Fidelity Talleyrand x Itaú integra el mundo financiero con el lifestyle gastronómico de alta gama.

Más información al (0976) 983-542.