Futuro del retail: vuelve la Expo Capasu en 2026

Con el lema “Evolución del retail: Personas, Negocios y Futuro”, la Expo Capasu 2026 volverá a convocar a los principales actores del rubro: cadenas de supermercados, industrias proveedoras, distribuidores, emprendedores y profesionales vinculados al comercio. A lo largo de sus 26 ediciones, el evento ha experimentado un crecimiento sostenido, pasando de contar con apenas 20 expositores en sus inicios a reunir, en promedio, a más de 120 en los últimos años.

Por su parte, el presidente de Capasu, Gustavo Lezcano, destaca que el interés por formar parte de la exposición continúa en aumento, lo que refleja el posicionamiento alcanzado por esta plataforma a lo largo de más de dos décadas.