Empresariales
25 de abril de 2026 - 01:00

Futuro del retail: vuelve la Expo Capasu en 2026

Directivos de Capasu.
Directivos de Capasu.Heber Carballo

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) anunció la realización de la edición número 26 de la Expo Capasu, uno de los encuentros más representativos del sector del consumo masivo en Paraguay. El evento se desarrollará los días 10 y 11 de setiembre en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

Por ABC Color

Con el lema “Evolución del retail: Personas, Negocios y Futuro”, la Expo Capasu 2026 volverá a convocar a los principales actores del rubro: cadenas de supermercados, industrias proveedoras, distribuidores, emprendedores y profesionales vinculados al comercio. A lo largo de sus 26 ediciones, el evento ha experimentado un crecimiento sostenido, pasando de contar con apenas 20 expositores en sus inicios a reunir, en promedio, a más de 120 en los últimos años.

Por su parte, el presidente de Capasu, Gustavo Lezcano, destaca que el interés por formar parte de la exposición continúa en aumento, lo que refleja el posicionamiento alcanzado por esta plataforma a lo largo de más de dos décadas.