Innovación, práctica e investigación: el modelo de formación médica que impulsa la UNISUD

En este contexto, la Universidad Sudamericana (UNISUD) impulsa un modelo académico que articula innovación, investigación y extensión como ejes centrales de la formación.

“En la UNISUD, dentro de la formación médica, conjugamos la innovación académica, la investigación y la extensión como pilares fundamentales dentro de esta formación”, explicó el vicerrector de la institución, el Dr. Cristhian Ferreira.

Este enfoque se traduce en una experiencia educativa que trasciende lo teórico y se proyecta en distintos espacios de aprendizaje.

“Actualmente, nuestros estudiantes tienen acceso a actividades de enseñanza, prácticas, simulaciones, proyectos y programas de investigación generados dentro de la propia institución y actividades de extensión que permiten que, durante su formación, desarrollen una mirada mucho más amplia sobre lo que implica la práctica médica y su proyección profesional”, agregó.

A partir de esta base, UNISUD viene consolidando un modelo que integra tecnología aplicada, práctica desde el inicio e investigación como parte activa del proceso formativo.

Tecnología aplicada al aprendizaje médico<b> </b>

Uno de los avances más relevantes en la formación médica es la incorporación de herramientas tecnológicas que permiten mejorar la comprensión del cuerpo humano y los procesos clínicos.

En este sentido, UNISUD ha incorporado la mesa anatómica digital, una tecnología que complementa el estudio tradicional con cadáveres reales.

Este recurso permite a los estudiantes explorar el cuerpo humano con un nivel de detalle avanzado, incluyendo estructuras microscópicas, con la posibilidad de repetir procedimientos y análisis de forma ilimitada.

“Lo que tenemos en esta mesa de realidad virtual aumentada es una herramienta que mejora la experiencia de aprendizaje y el trabajo en equipo”, destacó al respecto, el Dr. Nery Cáceres, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNISUD.

“Nos permite integrar distintas áreas como anatomía, histología, fisiología y anatomía patológica en un mismo entorno, ampliando las estrategias de formación del estudiante”, agregó.

A esto se suma el desarrollo de espacios de Simulación Clínica de Alta Fidelidad, donde los estudiantes pueden enfrentarse a escenarios médicos realistas, replicando situaciones de emergencia, toma de decisiones y trabajo en equipo en un entorno controlado.

“En el centro de simulación contamos con equipos de diferentes niveles, desde básicos hasta de alta fidelidad. Recientemente incorporamos simuladores pediátricos neonatales y de pacientes gestantes, que permiten recrear situaciones críticas como Código Rojo y procesos de parto”, explicó Cáceres.

En el ámbito clínico, la universidad también incorpora tecnología aplicada al diagnóstico, como el uso de ecografía en la Clínica Universitaria, permitiendo a los estudiantes adquirir experiencia práctica en herramientas fundamentales para el ejercicio profesional.

“En la clínica universitaria contamos con ecógrafos, con distintos transductores y módulos que responden a diversas necesidades: ecocardiografías en adultos y pediátrica, estudios abdominales, de partes blandas, ginecológicos y obstétricos. Esto permite que los estudiantes del ciclo clínico se formen con tecnología real en su práctica diaria”, agregó.

Acceso a recursos digitales y plataformas especializadas

La formación médica actual exige acceso constante a contenidos actualizados y herramientas de aprendizaje avanzadas.

En este sentido, UNISUD integra plataformas como Medcel y Afya, referentes en educación médica en Brasil, que permiten a los estudiantes complementar su formación con contenidos alineados a estándares internacionales.

“A partir del quinto año, los estudiantes acceden de forma gratuita a la plataforma Medcel + Afya, lo que les permite complementar su formación con herramientas adicionales y fortalecer su proceso de aprendizaje”, señaló el decano.

Además, la universidad cuenta con una biblioteca digital con más de 10.000 títulos, facilitando el acceso a material académico, investigación científica y bibliografía especializada.

Este enfoque aporta:

Tecnología: acceso a plataformas de simulación y bibliotecas digitales de vanguardia, fortaleciendo el aprendizaje continuo.

Estandarización: incorporación de procesos académicos alineados a estándares internacionales y brasileños.

Preparación académica: metodología orientada a acompañar al estudiante en su desarrollo profesional en distintos contextos regionales.

Práctica desde el inicio: una formación basada en la experiencia

Otro de los diferenciales del modelo educativo de UNISUD es la integración temprana de la práctica dentro del proceso formativo.

Desde los primeros semestres, los estudiantes acceden a distintos espacios de entrenamiento que les permiten vincular la teoría con la realidad médica.

Entre ellos se destacan:

Laboratorios especializados para el desarrollo de habilidades técnicas

Centros de simulación para entrenamiento clínico en escenarios controlados

Clínica universitaria, donde se inicia el contacto con pacientes bajo supervisión

Este enfoque progresivo permite que el estudiante construya confianza, criterio clínico y habilidades prácticas a lo largo de toda la carrera.

Investigación como parte de la formación médica

Además de la tecnología y la práctica, UNISUD impulsa de manera activa la investigación científica como parte integral de la formación médica, posicionándose entre las instituciones que desarrollan este eje de manera sostenida y coordinada.

Los estudiantes participan en proyectos, congresos y actividades académicas que fortalecen su perfil profesional y su capacidad de generar conocimiento.

Un modelo alineado a las nuevas exigencias de la Medicina

La combinación de tecnología, práctica e investigación responde a una necesidad concreta: formar profesionales preparados para enfrentar un entorno de salud cada vez más complejo, dinámico y exigente.

En este sentido, UNISUD apuesta por un modelo educativo que va más allá del aula, integrando herramientas reales, experiencia práctica y formación académica alineada a estándares regionales, acompañando la evolución de la medicina en la región.