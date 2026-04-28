Inverfin reconoce los “superpoderes” de mamá

Bajo el concepto “En cada hogar, una como ella”, la propuesta identifica tres perfiles: La reina, arquitecta del hogar, que transforma cada espacio en su propio reino y encuentra en los muebles su mejor aliado. Para ella, Inverfin propone combos de living y dormitorio, ideales para renovar el hogar completo, con facilidades de pago que hacen posible ese cambio que siempre quiso. La Moderna, siempre conectada y cercana a la tecnología. Para esas mamás, se destacan el smart tv, celulares y parlantes, en cuotas accesibles, y La Guapa, corazón de la cocina, aquella quien demuestra su cariño a través de cada plato. Pensando en ella, la marca ofrece combos de electrodomésticos con regalo, desde cocinas y heladeras hasta pequeños aliados como licuadoras, ideales para equipar su cocina y disfrutar cada momento en familia.

Detalles en www.inverfin.com.py.