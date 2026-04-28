Empresariales
28 de abril de 2026 a la - 01:00

Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres

Preparan Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres.
Preparan Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres.GENTILEZA

Great Place to Work Paraguay se prepara para celebrar la V edición del Ranking Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2026: Espacios que inspiran, culturas que florecen, un reconocimiento que destaca a las organizaciones que impulsan entornos laborales donde el talento femenino puede desarrollarse plenamente y generar impacto.

Por ABC Color

La ceremonia de premiación se realizará el jueves 7 de mayo a las 18:00, en el Salón Mburukuja del Hotel Tryp Asunción, y reunirá a líderes empresariales, representantes de organizaciones y referentes del ámbito corporativo comprometidos con la equidad, el liderazgo femenino y la construcción de culturas laborales más inclusivas.

En esta quinta edición serán reconocidas 50 empresas, un número que refleja el crecimiento sostenido de organizaciones que están transformando sus prácticas internas para crear espacios que inspiran confianza, promueven el desarrollo profesional y fortalecen el liderazgo femenino en Paraguay.