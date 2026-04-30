Empresariales
30 de abril de 2026 a la - 01:00

Banco Familiar presenta su “Memoria anual”

El Banco Familiar da a conocer su “Memoria anual”.
El Banco Familiar da a conocer su “Memoria anual”.Gentileza

En línea con su propósito de acompañar la evolución de las personas y empresas con una diferencia real, Banco Familiar presenta su “Memoria anual” a través de una plataforma digital dinámica e intuitiva, que permite recorrer de forma ágil los principales hitos, resultados y avances de la gestión.

Por ABC Color

Con un formato innovador y amigable, la memoria refleja no solo el desempeño del banco, sino también su compromiso con la transparencia y una relación cada vez más cercana con sus clientes.

La navegación está pensada para que cada usuario pueda acceder fácilmente a la información que le resulta relevante, con una experiencia clara, ordenada y accesible desde cualquier dispositivo.

Además, la plataforma permite descargar el documento completo, facilitando una lectura más detallada y acompañando las distintas necesidades de quienes buscan profundizar en los contenidos.

A la “Memoria anual” se puede acceder en www.familiar.com.py/memoria-anual.