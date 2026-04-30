Banco Familiar presenta su “Memoria anual”

Con un formato innovador y amigable, la memoria refleja no solo el desempeño del banco, sino también su compromiso con la transparencia y una relación cada vez más cercana con sus clientes.

La navegación está pensada para que cada usuario pueda acceder fácilmente a la información que le resulta relevante, con una experiencia clara, ordenada y accesible desde cualquier dispositivo.

Además, la plataforma permite descargar el documento completo, facilitando una lectura más detallada y acompañando las distintas necesidades de quienes buscan profundizar en los contenidos.

A la “Memoria anual” se puede acceder en www.familiar.com.py/memoria-anual.