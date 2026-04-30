Banco GNB fortalece vínculos

El evento se llevó a cabo durante uno de los encuentros más relevantes del calendario agroindustrial paraguayo, donde confluyen productores, empresarios y referentes del sector. En ese contexto, la entidad financiera propuso una velada orientada al networking, en la que los asistentes pudieron intercambiar experiencias, generar nuevas oportunidades de negocios y afianzar relaciones con el banco.

Durante la jornada, representantes de la institución agradecieron la confianza de sus clientes y destacaron la importancia de acompañarlos en escenarios clave para el desarrollo económico del país. Asimismo, se presentaron diversas propuestas comerciales vigentes en el marco de la feria, con énfasis en condiciones preferenciales de financiamiento.

Entre las principales ofertas, se destacaron los créditos para la adquisición de vehículos, con tasas desde el 10,25% anual en guaraníes y 7,80% en dólares, y plazos de hasta cinco años. También se dieron a conocer alternativas dirigidas al sector productivo, como préstamos para maquinaria agrícola y equipos de construcción, con tasas en dólares desde 6,50% y plazos de hasta seis años.

En el segmento de movilidad sostenible, el banco presentó opciones de financiamiento para vehículos híbridos y eléctricos, con tasas en dólares desde 7,80% a 60 meses, y en moneda local desde 10,25% en el mismo plazo. A su vez, se ofrecieron créditos para vehículos a combustión, con tasas competitivas tanto en guaraníes como en dólares.

En cuanto a soluciones habitacionales, se difundieron productos como “Che Róga Porã”, con tasas desde 6,50% para montos que varían según la ubicación, además de líneas como “Mi Primera Vivienda AFD” y “Mi Casa AFD”, con condiciones adaptadas a distintos perfiles de clientes. También se incluyen préstamos con fondos propios, con plazos de hasta 15 años.

La propuesta se complementa con beneficios adicionales, como reintegros de hasta el 20% en compras realizadas con tarjetas de crédito en comercios seleccionados de Santa Rita, abarcando rubros como gastronomía, electrónica y farmacias.

Con su participación en la Expo Santa Rita, el Banco GNB reafirma su compromiso con el crecimiento del país, consolidando su presencia en el sector productivo y ofreciendo soluciones financieras orientadas a impulsar el desarrollo sostenible y la innovación en Paraguay.