Frutika celebra su origen

El stand de la firma ofrece una experiencia inmersiva que recrea elementos característicos del campo, como la tierra colorada y los paisajes rurales, con el objetivo de transmitir la esencia de la marca. A través de este concepto, Frutika apuesta por fortalecer su posicionamiento como una empresa comprometida con el desarrollo sostenible y la identidad nacional.

Durante la feria, que congrega a miles de visitantes, productores y empresarios del sector, la compañía propone un recorrido que combina lo sensorial con lo informativo. Los asistentes pueden conocer más sobre los procesos de producción, la trazabilidad de las materias primas y el impacto económico de la industria frutícola en el país. Asimismo, se ofrecen degustaciones y actividades interactivas que buscan generar cercanía con el consumidor.

Desde la organización de la empresa destacan que la participación en este tipo de eventos representa una oportunidad clave para afianzar vínculos con aliados estratégicos y abrir nuevas oportunidades de negocio. En ese sentido, la Expo Santa Rita se consolida como una plataforma de encuentro entre distintos actores del sector productivo, donde se promueven innovaciones, inversiones y alianzas.

Frutika también pone énfasis en su compromiso con la sostenibilidad, un eje que cobra cada vez mayor relevancia en el ámbito agroindustrial. La empresa trabaja en la optimización de sus procesos para reducir el impacto ambiental, apostando por prácticas responsables que contribuyan al cuidado de los recursos naturales.

La presencia de la marca en la feria no solo apunta al posicionamiento comercial, sino también a reforzar un mensaje de orgullo por lo hecho en Paraguay. En un contexto donde la producción nacional gana protagonismo, iniciativas como esta buscan visibilizar el potencial del país en el desarrollo de alimentos de calidad.

De esta manera, Frutika se suma a las empresas que ven en la Expo Santa Rita un espacio estratégico para mostrar su evolución, compartir su visión de futuro y reafirmar su compromiso con el crecimiento del sector agroindustrial paraguayo.