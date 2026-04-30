Empresariales
30 de abril de 2026 a la - 01:00

La OEI y la Fundación TEXO firman convenio

Representantes de la OEI y la Fundación TEXO.
Representantes de la OEI y la Fundación TEXO.RAFAORTIGOZA-PY

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), oficina en Paraguay, y la Fundación TEXO para el Arte Contemporáneo firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional, con el objetivo de impulsar iniciativas conjuntas en el ámbito cultural, educativo y creativo.

Por ABC Color

El acuerdo fue suscrito por el director de la OEI en Paraguay, Germán García da Rosa, y el director ejecutivo de la Fundación TEXO, Martín Nasta, consolidando una alianza estratégica orientada al desarrollo del arte contemporáneo y su vinculación con otras áreas del conocimiento. Uno de los pilares misionales de la OEI es el de fortalecer la cultura iberoamericana mediante la colaboración con fundaciones y otros organismos que promuevan el arte, preserven el patrimonio y fomenten la educación artística, como un motor del desarrollo social.

Este convenio establece una plataforma de colaboración para el diseño y ejecución de programas y proyectos conjuntos que promuevan el arte, la educación, la creatividad aplicada y el desarrollo social.