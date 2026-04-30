La OEI y la Fundación TEXO firman convenio

El acuerdo fue suscrito por el director de la OEI en Paraguay, Germán García da Rosa, y el director ejecutivo de la Fundación TEXO, Martín Nasta, consolidando una alianza estratégica orientada al desarrollo del arte contemporáneo y su vinculación con otras áreas del conocimiento. Uno de los pilares misionales de la OEI es el de fortalecer la cultura iberoamericana mediante la colaboración con fundaciones y otros organismos que promuevan el arte, preserven el patrimonio y fomenten la educación artística, como un motor del desarrollo social.

Este convenio establece una plataforma de colaboración para el diseño y ejecución de programas y proyectos conjuntos que promuevan el arte, la educación, la creatividad aplicada y el desarrollo social.