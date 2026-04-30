Personal presenta la gran rifa Sonidos de la Tierra

El sorteo consta de 104 premios, incluyendo reconocimientos específicos para cada departamento del país.

El valor de cada cupón es de G. 10.000, y los principales premios son un automóvil Volkswagen Polo Track 2026, G. 10.000.000 en efectivo, una motocicleta, un generador eléctrico y electrodomésticos, además de vouchers de hoteles, entradas a conciertos y productos de marcas aliadas.

Bajo el lema “Si hay música, todos ganamos”, esta campaña invita a ser una “nota” indispensable en esta armonía colectiva.

Cada cupón adquirido no es solo una oportunidad de ganar, sino una pieza fundamental en una red de colaboración que reafirma que el impacto positivo nace cuando la comunidad se une en un propósito compartido.

Más detalles en las redes de Sonidos de la Tierra.