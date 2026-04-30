Empresariales
30 de abril de 2026 a la - 01:00

Personal presenta la gran rifa Sonidos de la Tierra

Presentación de la rifa de Sonidos de la Tierra, en Personal.
Presentación de la rifa de Sonidos de la Tierra, en Personal.GENTILEZA

En la Sala SUM de Personal se presentó la gran rifa 2026 de Sonidos de la Tierra, cuya meta es vender 90.000 cupones para continuar fomentando la transformación social a través de la música.

Por ABC Color

El sorteo consta de 104 premios, incluyendo reconocimientos específicos para cada departamento del país.

El valor de cada cupón es de G. 10.000, y los principales premios son un automóvil Volkswagen Polo Track 2026, G. 10.000.000 en efectivo, una motocicleta, un generador eléctrico y electrodomésticos, además de vouchers de hoteles, entradas a conciertos y productos de marcas aliadas.

Bajo el lema “Si hay música, todos ganamos”, esta campaña invita a ser una “nota” indispensable en esta armonía colectiva.

Cada cupón adquirido no es solo una oportunidad de ganar, sino una pieza fundamental en una red de colaboración que reafirma que el impacto positivo nace cuando la comunidad se une en un propósito compartido.

Más detalles en las redes de Sonidos de la Tierra.