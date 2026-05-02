La Comilona de Teletón se prepara para el 10 de mayo

El gran evento gastronómico se realizará el domingo 10 de mayo, desde las 08:00, en la sede de Jubilados Bancarios (Avda. Santa Teresa), y espera convocar a miles de personas en una jornada pensada para compartir en familia y con amigos.

Entre los principales detalles anunciados se destacó la disposición de tres escenarios: uno principal con los shows centrales, otro exclusivo para niños y un tercer espacio destinado a quienes prefieran disfrutar de un ambiente más relajado y tranquilo.

Con más de 100 stands de comidas, el evento reunirá a cocineros y expositores que ofrecerán una amplia variedad de platos para todos los gustos desde tempranito, incluyendo mbeju, chipa, cocido, paellas, sándwiches gourmet, asado con mandioca, panchos, pizzas, postres y mucho más.

Con el lema “Barriguita llena, corazón contento”, esta edición busca fortalecer el espíritu solidario que caracteriza a La Comilona, para acompañar a más de 1.900 familias que acceden diariamente a los servicios de rehabilitación integral, gratuita y de calidad que brinda la Fundación Teletón.

Como cada año, se contará con presentaciones en vivo, entre ellas la Banda y Ballet Folclórico Municipal de Asunción, la academia de danza de Zaira Caballero, Chabela Ri, y Siguiendo Huellas de Formosa, entre otros.

El evento será pet friendly, permitiendo el acceso de mascotas y promoviendo un espacio inclusivo para toda la familia.

Entradas en preventa están disponibles en tuti.com.py, donde la compra de productos incluye el acceso al evento. Para participar como cocinero, adquirir entradas o realizar reservas de mesas, está habilitado el 0971 346-493.