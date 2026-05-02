New Holland: soluciones para el agro

En el marco de la Expo Santa Rita 2026, la empresa Tape Ruvicha, a través de su marca New Holland, reafirma su presencia en una de las muestras más importantes del país, acompañando a su socio estratégico Agro Ñacunday SA, representante en la región con una sólida trayectoria de trabajo conjunto.

El Ing. Augusto Ruiz, gerente de marca New Holland para Tape Ruvicha, destacó que la participación en la exposición forma parte de una continuidad de presencia en el evento, llevando soluciones integrales para el campo y reforzando el vínculo con productores agrícolas de la zona.

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Cosechadora CR7.90 en versión Intellisense

Entre las principales novedades se encuentra la cosechadora CR7.90 en versión Intellisense, equipada con un motor de 435 caballos de fuerza, con capacidad de alcanzar hasta 500 CV de potencia máxima.

La máquina incorpora una plataforma draper de 40 pies, sistema de doble rotor de 22 pulgadas y un tanque con capacidad aproximada de 12.330 litros, destacándose por su alto rendimiento operativo.

El sistema Intellisense permite la autorregulación del equipo, optimizando automáticamente su funcionamiento en tiempo real, lo que facilita el trabajo del operador y mejora la eficiencia en la cosecha mediante programas preestablecidos que se adaptan a las condiciones del terreno.

También se presenta el pulverizador autopropulsado Defensor SP 2500, con tanque de 2.500 litros y barra de 30 metros, dividido en nueve secciones.

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El equipo incorpora cabina presurizada, cámaras, piloto automático y sistemas de mapeo, lo que garantiza precisión en la aplicación y mayor confort del operador durante largas jornadas de trabajo.

Moderna línea de tractores aumenta la eficiencia

En la línea de tractores, se exhibe la familia T7 en versiones de chasis corto y largo, ambos con cabinas ergonómicas y alta tecnología.

Las versiones difieren en su transmisión: semi-power shift para los modelos de chasis corto y full power shift para los de chasis largo, ambas orientadas a mejorar el rendimiento en tareas agrícolas intensivas.

Ruiz también expuso la incorporación del sistema de telemetría en toda la gama New Holland, que permite monitoreo en tiempo real del funcionamiento de las máquinas, detección de fallas y conexión directa con la fábrica para una respuesta inmediata ante cualquier inconveniente.

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Ventajosas condiciones comerciales vigentes

Finalmente, enfatizó las condiciones comerciales vigentes, con financiación bancaria a tasas competitivas y promociones especiales por lanzamiento, lo que representa una oportunidad favorable para la inversión en maquinaria agrícola en el actual contexto del sector.

Estas acciones son cruciales para aumentar la operatividad, la productividad y, por sobre todo, la eficiencia del trabajo en el campo, lo cual redunda en el desarrollo del país y en la calidad del trabajo final.