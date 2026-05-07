Cadam Motor Show 2026 prepara su 29ª edición

La feria se iniciará el 31 de julio próximo.

La propuesta contempla más de 11.000 metros cuadrados de exposición, con lo mejor del mundo automotor en un solo lugar.

Los organizadores estiman la participación de más de 100 marcas y 300 modelos de vehículos, entre camionetas, SUV, furgones de carga y pasajeros, motocicletas, entre otros.

En su 29ª edición, el evento se caracteriza por presentar lo último en tecnología e innovación automotriz, con el respaldo de los representantes oficiales de las marcas.

Esta muestra, dirigida a las familias paraguayas, permite a los visitantes comparar opciones en un entorno seguro y climatizado, así como acceder a condiciones de financiamiento preferenciales, gracias a las alianzas con bancos, cooperativas y concesionarias participantes.