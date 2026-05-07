Envaco Pop apuesta por creatividad, tecnología y economía circular

La propuesta apunta a transformar la forma en que marcas, emprendedores e industrias materializan sus ideas en el punto de venta.

“El único límite es la creatividad”, afirmó Rodolfo Winekker, gerente general y directorio de Envaco.

La iniciativa responde a una doble lógica: innovación comercial y compromiso ambiental.

“Nace con la idea de reemplazar materiales que no son muy amigables con el ambiente por materiales de economía circular, reciclables, y donde podemos entrar en todos los puntos de venta de la mano de los creativos”, indicó.

En línea con esta visión, Envaco Pop busca posicionarse como aliado del Paraguay emprendedor, eliminando barreras de entrada tradicionales en la industria.

La unidad permite producir desde una sola unidad, sin necesidad de troqueles ni volúmenes mínimos, facilitando el acceso a soluciones industriales de alta calidad sin comprometer capital operativo.

Uno de los diferenciales radica en su capacidad tecnológica.

La empresa incorporó maquinaria de última generación que habilita una producción versátil y altamente personalizada.

“Nosotros ponemos el cartón, las máquinas e invitamos a los creativos, diseñadores y publicitarios a que se acerquen. Podemos hacer infinidad de cosas que ni se imaginan”, sostuvo Winekker.

Envaco Pop cuenta con un proceso 100% sustentable utilizando cartón reciclable de fibra virgen y prescinde de agua, solventes y químicos tóxicos.