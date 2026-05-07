Pepsi presenta “Football nation” y ficha a Julio Enciso

El film global reúne a leyendas del fútbol en una historia que pone a los fans en el centro. Sir David Beckham entrega el “libro de reglas” a la comunidad, invitándolos a definir cómo se vive el fútbol dentro de la Pepsi Football Nation.

En Paraguay, la campaña adquiere un significado aún más especial con la incorporación de Julio Enciso, una de los máximos referentes actuales del fútbol nacional. Por primera vez, un jugador paraguayo es incorporado dentro de una campaña global de Pepsi.

Como parte de este lanzamiento, Pepsi también presenta una edición limitada de botellas con la imagen de Julio Enciso, acercando aún más la campaña a los consumidores y convirtiéndola en una pieza de colección para los fanáticos.