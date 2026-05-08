Eticos marca un hito farmacéutico

Paraguay se posiciona como líder regional en desarrollo farmacéutico. Desde hace más de cuatro décadas la empresa mantiene una apuesta constante por la innovación y el desarrollo tecnológico. Fundada el 28 de junio de 1984, por el Dr. Pascual Scavone, la compañía se consolidó como una de las principales referencias de la industria farmacéutica paraguaya gracias a su enfoque en la excelencia, la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías.

La visión empresarial, impulsada posteriormente por el Dr. Óscar Vicente Scavone, actual presidente de la firma, permitió fortalecer el crecimiento de la compañía y consolidar la confianza del cuerpo médico y de los pacientes. Desde sus inicios, la empresa se enfocó en la elaboración de productos farmacéuticos de última generación, incorporando innovaciones científicas y tecnológicas orientadas al bienestar de las personas y al cuidado del medio ambiente.

En la actualidad, la compañía atraviesa una nueva etapa de expansión industrial con la incorporación de tecnología para medicamentos innovadores.

De esta manera, se convierte en el primer y único laboratorio paraguayo con capacidad para producir terapias avanzadas de calidad mundial. La iniciativa representa un importante paso para el fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional y posiciona a Paraguay liderando el escenario regional de la industria farmacéutica aportando nuevas soluciones para patologías de nuestros pacientes. Además, abre oportunidades para ampliar el acceso a tratamientos avanzados y fortalecer el desarrollo científico local.

Estos proyectos demandan una inversión estratégica de 40 millones de dólares destinada a la modernización de procesos, ampliación de áreas críticas de producción y expansión de infraestructura industrial. También incluye nuevas oficinas comerciales, depósitos de gran altura y equipamiento de última generación para responder a estándares internacionales.