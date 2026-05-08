Fupacel cumple 31 años impulsando inclusión y salud

La Fundación Paraguaya de Celíacos (Fupacel) celebra 31 años de trayectoria consolidándose como una de las principales organizaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía en Paraguay. Desde sus inicios en la década de los 90, la entidad ha trabajado en la promoción de información, contención y acceso a alimentos y medicamentos seguros para la comunidad celíaca.

La Dra. María Elena Chamorro, presidenta de Fupacel, recordó que en los primeros años la enfermedad era prácticamente desconocida en el país y que incluso los estudios médicos debían enviarse al exterior para confirmar diagnósticos. A partir de encuentros entre familias surgió una red de apoyo que más tarde dio origen a la fundación, formalizada en 1995.

Uno de los principales aportes de la organización es la Guía de Alimentos y Medicamentos Aptos para Celíacos, cuya edición 2026 reúne más de 1.600 productos verificados y categorizados para brindar mayor seguridad alimentaria a las familias paraguayas. La herramienta, disponible en formato digital, es resultado de años de trabajo conjunto con empresas, controles técnicos y capacitaciones.

En el marco de este aniversario, distintas compañías reafirmaron su compromiso con la comunidad celíaca. Empresas como Indega, Laboratorio Éticos y Compañía Cervecera Asunción destacaron el fortalecimiento de procesos de calidad, líneas certificadas libres de gluten y alianzas estratégicas con Fupacel para garantizar productos seguros.

Actualmente, la fundación continúa promoviendo la concienciación sobre la enfermedad celíaca y fortaleciendo el vínculo entre pacientes, profesionales de salud y empresas, contribuyendo a una comunidad cada vez más informada, acompañada e integrada.