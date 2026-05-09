Volkswagen acelera la pasión por el fútbol en Sudamérica

Con presencia activa en tres de los mercados más apasionados del continente, la marca fortalece su posicionamiento como una verdadera love brand en América Latina, apostando por el fútbol como un territorio que trasciende el deporte y forma parte de la identidad cultural de sus países.

Más que un patrocinio, Volkswagen busca conectarse con las personas, más allá de los hinchas, a través de la emoción, la historia y los valores que unen a generaciones dentro y fuera de la cancha.

Paraguay: el renacer de la Albirroja

En Paraguay, Volkswagen acompaña un momento histórico del fútbol nacional: el esperado regreso de la selección a la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras 16 años de ausencia.

En el marco de El Renacer Albirrojo, la marca, junto a Diesa, su representante local con una trayectoria que se remonta a la década de 1970, refuerza su compromiso con el país a través de una ambiciosa estrategia de comunicación y acciones de alto impacto.

El fútbol, como el principal territorio de conexión emocional con los paraguayos, se convierte en el escenario ideal para que Volkswagen esté presente en este nuevo capítulo, celebrando la resiliencia de una nación que nunca dejó de creer.

Volkswagen dio el puntapié inicial participando en la película El Renacer Albirrojo. Además, está preparando acciones para la despedida de la selección, comienzan los montajes de las Casas Albirrojas en Asunción, Los Ángeles y Santa Clara, y prepara una campaña histórica de alto contenido emocional.